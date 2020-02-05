İstanbul’da beklenen kar yağışı için 6 bin 882 personel hazır bekletiliyor

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul yarından itibaren 3 gün süre ile Sibirya’dan gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Şubat ayı başlarından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 8 ile 12°C birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Perşembe öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk hava ve kar yağışının Cuma gecesi ile Cumartesi öğle saatleri arasında aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, Pazar öğle saatlerinden itibaren ise bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

BİN 373 ARAÇ, 6 BİN 882 PERSONEL HAZIR BEKLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan açıklamada, AKOM koordinasyonunda, 1.373 araç-iş makinesi ve 6 bin 882 personel ile kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını yürütecek. Perşembe itibariyle İBB birimleri ve ilgili kurumlardan 26 birim temsilcisi AKOM’da nöbet halinde olacak.

İBB Yol Bakım Ekipleri tarafından kritik noktalara torba ve kutu tuzlar bırakıldı. İstanbul’da 232 bin ton tuz ve 1.200 ton solüsyon depolarda hazır bekletiliyor.

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EVSİZLER İBB TESİSLERİNDE

Şu anda 359 erkek, 41 kadın olmak üzere toplam 400 evsiz vatandaş, İBB tesislerinde misafir ediyor.

İstanbul’da daha önce şehrin yüksek ve kırsal kesimlerine yağan kar yağışının, bu defa şehir merkezinde de kürenecek kadar kar örtüsüne neden olacağı belirtiliyor.

DON, SEL VE ZEHİRLENMELERE DİKKAT!

İBB, vatandaşları Perşembe-Pazartesi günleri arasında oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması için uyardı. Mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu.