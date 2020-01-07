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İstanbul’da belediye otobüsü alev alev yandı

İstanbul Kadıköy'de içinde yolcu olmayan belediye otobüsü alev alev yandı. İtfiaye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

08:06 -
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İstanbul’da belediye otobüsü alev alev yandı

Yangın saat 07.00 sıralarında Rıhtım caddesi üzerinde meydana geldi. Ali A.’nın kullandığı  belediye otobüsünün ön kısmından alevler yükselmeye başladı.

Sürücü içinde yolcu olmayan otobüsü durdurarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istedi.

FOTO: DHA

Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücünün tüm müdahalelerine rağmen alevleri söndürmeyi başaramadı. Polis ekipleri güvenlik amaçlı çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.

FOTO: DHA

ALEV ALEV YANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşamazken, otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Şoförün yolcu almak için rıhtımdaki duraklara gittiği sırada yangının çıktığı öğrenildi. Otobüsün alev alev yanması bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.(DHA)

cep telefonu Haber istanbul Kadıköy Polis yangın
Son güncelleme: 08:12 07.01.2020
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