İstanbul’da bir binanın balkonları çöktü…

Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı.. . Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA). aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6168702}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-bir-binanin-balkonlari-coktu-6168702');aip2('newsArticle', {"identifier":6168702,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-bir-binanin-balkonlari-coktu-6168702/","headline":"u0130stanbul&#8217;da bir binanu0131n balkonlaru0131 u00e7u00f6ktu00fc&#8230;","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["istanbul"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/15/iecrop/detay-kopya-9_16_9_1608033523.jpg","author":"Mahir Au011eAR","datePublished":"2020-12-15 14:58:54","dateModified":"2020-12-15 15:15:50","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":456}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-bir-binanin-balkonlari-coktu-6168702/');