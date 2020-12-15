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İstanbul’da bir binanın balkonları çöktü…

Avcılar'a kentsel dönüşüm kapsamında boşaltma kararı bulunan ancak hâlâ oturumun devam ettiği binanın 4 ve 5'inci katlarının balkonları yağmurun da etkisiyle çöktü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:15, 15/12/2020
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Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)

istanbul
Yayınlanma Tarihi:14:58,