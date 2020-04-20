İstanbul’da bir cadde ve bir meydan kapatıldı!

Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla yaya trafiğine kapatılan Alemdağ Caddesi yürüyüş yolu üzerinde hazırlıklar tamamlandı.

* Alemdağ Caddesi ve Dudullu Meydanı 19 Nisan saat 24:00'ten itibaren 03 Mayıs saat 24:00 tarihine kadar kapalı kalacak.

TOPLAM CAN KAYBI 2 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı.

3 bin 977 yeni vakanın olduğunu ifade eden Koca, 127 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısıysa 2 bin 17 oldu.