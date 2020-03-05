İstanbul’da bir garip olay… Kaza sonrası büyük şaşkınlık yaşadılar

Dün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Sazlıdere Caddesinde meydana gelen kazada sabah saatlerinde lüks bir otomobil satın alan sürücü, cadde üzerinde ilerlediği esnada virajı alamayarak kontrolü kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önce, cep telefonuyla konuşmak için sağa park eden sürücünün otomobiline, ardından da karşı şeritten gelen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki cip ile kafa kafaya çarpıştı.

LİBYALI İŞ ADAMI ARKADAŞI ÇIKTI

Cip sürücüsü Libyalı iş adamı Mustafa Ali Mustafi (28) kazayı yara almadan atlattı. Aracına çarpan otomobilin içindeki yaralının arkadaşı olduğunu görünce ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Kazada başını cama çarpan sürücü Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cip sürücüsü Mustafi'nin zaman zaman ticaret için İstanbul’a geldiği öğrenildi. (İHA)