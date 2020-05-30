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İstanbul’da bir ilçede nikah sonrası takı ve tebrikleşme yasaklandı

İstanbul Esenyurt Belediyesi, 1 Haziran’da yeniden açılacak olan Nikah Sarayı’nda, corona virüsü tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeler yaptı. Salonların kapasitesi yüzde 25’e düşürüldü. Takı töreni ve tebrikleşme yasaklandı. Ayrıca nikah sırasında gelin-damat ile şahitler ve nikah memuru 3 ayrı masada olacak.

12:49 -
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İstanbul’da bir ilçede nikah sonrası takı ve tebrikleşme yasaklandı

Esenyurt Belediyesi, corona virüsü nedeniyle durdurulan nikah başvurusu işlemlerine 1 Haziran'da yeniden başlayacak. Pandemi süreci nedeniyle bazı önlemler alan Esenyurt Belediyesi Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, nikah salonlarını her gün dezenfekte ediyor. Başvuru ve nikah işlemleri sırasında da bazı önlemler alan ekipler, alınan kararları evlenecek çiftlere bildirdi.

TAKI TÖRENİ YASAK

Salonların kapasitesi yüzde 25'e düşürüldü. Oturma düzenlerinde yapılan değişiklikle her 3 sıradan bir koltuk kullanılabilecek. Çiftler ve yakınları maske takacak ve dezenfekte kurallarına uyarak içeri alınacak.

Salonda takı töreni ve tebrikleşme olmayacak. Çiftler isterse, yanlarında getirdikleri takı kutusu görevli tarafından salonda gezdirilecek ve takılar toplanacak.

En fazla 30 kişiyle nikah kıyılabilecek. Gelin-damat ile şahitler ve nikah memurları 3 ayrı masada olacak. Bir nikah bitmeden diğer nikah için gelen gelin-damat ve yakınları içeri alınmayacak. (İHA)

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Corona damat Esenyurt istanbul Veteriner
Son güncelleme: 12:58 30.05.2020
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