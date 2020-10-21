İstanbul’da bir kişiyi öldüren milli sporcunun cezası belli oldu

İstanbul Kadıköy'de 8 Eylül 2019'da bir mekandan çıktıkları sırada kız arkadaşına laf atılması üzerine çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan milli kick boksçu Berke Şahin ve iki arkadaşının yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Olayda hayatını kaybeden Ömer Özdemir'in babası ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Hayatını kaybeden Ömer Özdemir'in babası Hüseyin Özdemir, “Orada benim evladım değil sizin evladınız da olabilirdi. Benim yüreğim hala yanıyor” diyerek sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

‘BUGÜN BİRİNİ ÖLDÜREYİM DÜŞÜNCESİYLE ÇIKMAMIŞTIR' DEDİ

Sanık Berke Şahin'in avukatı ise müvekkilinin haksız tahrik ile hareket ettiğini savunarak, “Öldürme kastı ile hareket etmemiştir. Evden çıkarken de ‘bugün ben birini öldüreyim' düşüncesiyle çıkmamıştır. 18 yaşına kadar karakolun önünden bile geçmemiştir” diye konuştu.

‘PSİKOLOJİM ALT ÜST OLDU'

Duruşmada son sözü sorulan sanık Berke Şahin pişman ve üzgün olduğunu söyleyerek, “Psikolojim alt üst oldu. Takdir mahkemenizindir” dedi.

Diğer sanık Tevfik Karakaya ise, “Evimin önünde gelişen ve istemeden karıştığım olaydan dolayı üzgünüm. Benim amacım bu olaya engel olmaktı. Ben hayatım boyunca insanlara yardım ettim” diye konuştu.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'yı maktul Ömer Özdemir'e yönelik eylemlerinden dolayı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın olay sonrası kaçması ve davranışlarını göz önünde bulundurarak, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Öte yandan Berke Şahin'i motosikletine alarak maktulü takip ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Okan Canyurt hakkında kasten öldürme suçuna yardımdan 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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