İstanbul’da bir restoran 10 gün içinde üçüncü kez kurşunlandı!

Olay saat 02.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre şüpheliler bu kez uzun namlulu silahlarla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Restoran içinde yemek yiyenlere kurşun isabet etmemesi olası bir faciayı önledi.

Restoran sahibinin alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu iddia edilen şüpheliler daha önce de iki kez aynı restoranta gelip ateş ederek kaçmıştı. (İHA)