İstanbul’da bu saatlere dikkat: 12:00 – 23:00!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu yıl emekli olan, müdür, amir, komiser ve polisler için Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde program düzenledi. Saat 10.00’da başlayan kahvaltılı programa İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yardımcıları, bazı şube ve ilçe müdürleri de katıldı.

EMEKLİ POLİSLERE YENİ ADRES

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan programda yaptığı konuşmada, emekli polislere büyük önem verdiklerini belirtti. Daha önceki programlarda emekli polislerin sorunlarıyla ilgilenmek için büro amirliği kurduklarını açıklayan Çalışkan, emekli polislerin şikayetlerini internet üzerinden doğrudan aktarabilecekleri bir adresin de oluşturulduğunu belirtti.

8-24 SİSTEMİYLE ÇALIŞACAK

Konuşmasında, yeni bir projeyi de açıklayan Mustafa Çalışkan, İstanbul’da görev yapan ekiplerin 8-24 esasına göre çalışmaya başladıklarını açıkladı. Çalışkan, 8 saat çalışıp 24 saat dinlenecek olan polislerin bu şekilde mesai yüklerinin azalacağı ve aileleri ile daha fazla vakit geçirebileceklerini belirtti.

EN FAZLA SUÇ 12.00-23.00 ARASI

İstanbul’da suç analizlerinin yapıldığını da söyleyen Çalışkan, en fazla olayın saat 12.00 ila 23.00 arasında gerçekleştiğini belirtti. Bu saatler arasında 1000 ekip görevlendirileceğini söyleyen Çalışkan buna göre planlama yapılacağını da ifade etti.

Konuşma sonrasında emekli polislere plaket taktim edildi. Daha sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.