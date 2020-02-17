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İstanbul’da büyük asayiş uygulaması! Araçlar didik didik aranıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-4" uygulaması, kent genelinde saat 20.00'de başladı.

21:23 -
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İstanbul’da büyük asayiş uygulaması! Araçlar didik didik aranıyor

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de destek veriyor.

Uygulama kapsamında, birçok noktada denetimler yapılıyor.

Araçlar kontrol edilerek didik didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan araçlarda narkotik köpeği ‘Şans’ arama yaptı.

Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere, polis helikopteri de destek veriyor.

Uygulamanın saat 23.59’a kadar devam edeceği öğrenildi. İHA

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