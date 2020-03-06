İstanbul’da büyük denetim! Araçlar didik didik arandı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda “Yeditepe Huzur 2020-5” uygulaması yapıldı.

39 ilçede aynı anda yapılan uygulama saat 20.00’de başladı.

Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.

Şüpheli araçlar durdurularak tek tek arandı.

Şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapılan uygulamaya polis helikopteri ile eğitim köpekleriyle de destek verildi. İHA