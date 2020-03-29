İstanbul’da caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü!

Tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul'da esnaf da kepenkleri kapattı. Virüs salgını nedeniyle vatandaşlar uyarıları dinleyerek evlerinden dışarı çıkmazken, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy sessizliğe büründü.

Corona virüsüne karşı alınan önlemlerin yanı sıra İstanbul'da bugün yağmurlu bir havanın olmasıyla caddeler ve sokaklar ıssız kaldı. Son gelen yasaklarla birlikte özellikle Galata Köprüsü adeta sessizliğe gömüldü.

VALİ YERLİKAYA’DAN TEŞEKKÜR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yatığı paylaşımla, corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyarak evde kalan vatandaşlara teşekkür etti. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili İstanbullular, aldığımız tedbir ve önlemlerde bize yardımcı olduğunuz ve evinizde kalıp desteğinizi esirgemediğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu sokaklar, meydanlar yine cıvıl cıvıl olacak. Yalnızca biraz sabır… Birlikte Başaracağız. (İHA)