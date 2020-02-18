 İstanbul’da çalınan arabayı Gürcistan’da buldu

Elif Ö.'ye ait lüks araç İstanbul Bakırköy’den 2016 yılının Ekim ayında çalındı. Elif Ö. çalınan aracını bulmak adına birçok girişimde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tüm çalışmalarına rağmen aracı Türkiye’de bulamadı.

ARAÇ BEDELİ SAHİBİNE ÖDENDİ

Bu sırada lüks aracın sigortalı olmasından dolayı Elif Ö. sigorta şirketine başvurarak aracın kasko bedelinin tarafına ödenmesini istedi. Sigorta şirketi yapılan araştırmaların ardından Elif Ö.'ye aracın kasko bedelini ödedi ve çalıntı aracın peşine düştü.

Türk Polisi ve İnterpol ile yapılan çalışmaların ardından çalınan aracın yurt dışına sahte ruhsat ve plaka ile çıkarıldığı öğrenildi. Arabanın izini süren sigorta şirketi aracı Gürcistan'ın Batum şehrinde olduğu bilgisine ulaştı.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜLER

Türkiye ve Gürcistan arasında yapılan yazışmalar ve görüşmeler ardından lüks aracı Türkiye'ye getirerek şirket bünyelerine kattılar. Bir dedektif gibi aracın peşine düşen sigorta firması ilk defa yurt dışında kaçırılan bir aracın Türkiye'ye getirerek büyük bir zafere ulaştı.

Ancak şirket yetkilileri yaptıkları araştırmalar sonucunda Türkiye'den çalınıp yasa dışı yollarla Gürcistan'a götürülen ve piyasa değeri 40-50 milyon TL civarında olan araç olduğu bilgisine ulaştı.

“INTERPOL VE BÜYÜKELÇİLİĞİ DEVREYE SOKTUK”

Hırsızlara karşı büyük bir zafer kazanan sigorta yetkilisi Selami Turan yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı:

*2016 yılında çalınan aracı 2020 yılının başına kadar peşinde koştuk. Müşterimize ait ve bizim sigortaladığımız lüks bir aracımız çalındı. Bir süre sonra arabanın bulunmamasından dolayı sigortayı yaptığımız kişiye aracın bedelini nakit olarak ödeyerek mağduriyetini giderdik.

* Genelde bu durumlarda sigorta şirketleri bir süre içinde bulunmayan arabanın peşinde koşmayı bırakırdı. Bu sefer biz bunu yapmadık ve çalınan arabanın peşine düştük. Türk polis ve İnterpol ile sıkı bir teknik takip yaptık. Onların tıkandığı noktalarda biz cebimizden ve zamanımızdan harcayarak arabanın peşine düştük.

* Interpol aracılığıyla arabanın Gürcistan'da olduğu bilgisine eriştik. Sahte evrak düzenleyip oraya götürdüklerini öğrendik. Biz Batum'a giderek gerekli görüşmeleri yaptık ancak bize arabayı teslim etmediler.

* 3 ay boyunca arabayı kurtarabilmek için çok çaba sarf ettik. Tiflis ve Batum'da resmi makamlara derdimizi anlattık ancak yeterli olmadı. Türk Büyükelçiliğinden yardım isteyerek çözüm bulacağımızı düşündük

“OTOPARK TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNE AİT ARAÇLARLA DOLU”

Türk Büyükelçiliğinin yardımlarıyla aracın teslimi için gerekli evrakları aldıklarını anlatan Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Tekrar Batum'a dönerek arabanın bulunduğu otoparka gittik. Ancak gördüğümüz manzara gerçekten çok acıydı. Toplam piyasa değeri 40-50 milyon TL arasında bulunan arabaları gördük. Otoparkta bulunan arabaların yarısından çoğu Türk sigorta şirketlerine ait yurt dışına kaçırılmış lüks araçlar.

* Tabi bizi orada iyi karşılamadılar. Çünkü bunun peşine çoğu zaman kimse düşmediği için şaşırdılar. Gürcistan'da bu bir şebeke haline gelmiş ve arabalar sürekli aynı yollarda kaçırılıyor. Ancak biz arabamıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Arabayı Türkiye'ye geri getirdik ve şirketimize kattık. (İHA)