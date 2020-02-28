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İstanbul’da çarpışan gemiler yan yattı

İstanbul Tuzla açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

09:19 -
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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.

FOTO: DHA

13 PERSONEL KURTARILDI

Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.

FOTO: DHA

HASARIN BOYUTU GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan gemilerdeki hasarın boyutu havadan görüntülendi.

FOTO: DHA

Yan yatan gemilerden yakıt sızdığı da görüntülere yansıyor. (DHA)

FOTO: DHA

 

istanbul Sağlık
Son güncelleme: 09:46 28.02.2020
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