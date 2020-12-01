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İstanbul’da casus kamera operasyonu

İstanbul’da casus görüntü ve ses kaydedici cihazlar satan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin adresinde, içlerine kamera yerleştirilmiş, üçlü priz, power bank ve sprey kutusu ele geçirildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 10:53, 01/12/2020
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Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri yurt dışından kaçak yollarla getirilen casus görüntü ve ses kaydedici cihazları satan bir kişiyi belirleyince harekete geçti. Salih Y. isimli şüphelinin bu cihazlarla “özel hayata müdahale” edebileceğini değerlendiren ekipler Bahçelievler'deki adrese operasyon düzenledi.

6 GİZLİ KAMERA

Baskında şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda üçlü priz, sprey kutusu ve powerbank gibi ürünlerin içlerine yerleştirilmiş şekilde 6 adet gizli kamera, 12 adet ses kayıt cihazı ele geçirildi. Şüpheli hakkında “5607 Sayılı “Kaçakçılık kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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Bahçelievler Esenyurt internet istanbul operasyon Polis
Yayınlanma Tarihi:10:42,
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