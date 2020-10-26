İstanbul’da cirit atan Gürcü mafyasına bir operasyon daha!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gürcü asıllı suç örgütü lideri Gram Chikladze’nin Türkiye’de olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Daha önce 16 adamıyla birlikte yakalanan, yedi ay cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edilen Chikladze'nin Beşiktaş’ta lüks bir otelde kaldığı tespit edildi.

Dün saat 03.30’da Özel Harekat desteğiyle otele düzenlenen baskınla Guram Chikladze ve iki adamı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dört silah ve çok sayıda mermi gele geçirildi. Chikladze’nin Türkiye’ye ‘Andry Maly’ adına düzenlenmiş sahte pasaportla giriş yaptığı öğrenildi.

YAKALANDI, HAPİS YATTI, SINIR DIŞI EDİLDİ

Guram Chikladze ve çetesinin 2016 yılında Beşiktaş’ta öldürülen ‘Hayalet’ kod adlı Azeri mafya lideri Rövşen Caniyev'in intikamını almak için ‘Lotu Quli’ lakaplı Nadir Salifov'u öldürmeyi planladığı tespit edilmişti. Salifov'un bir yakınını darp ederek bıçaklattığı iddia edilen Chikladze, geçen şubat ayında cezaevine girmiş ve yedi ay sonra sınır dışı edilmişti.

Azeri mafya lideri Nadir Salifov, geçen ağustos ayında Antalya’da en yakın adamı tarafından başından vurularak öldürüldü. Rövşen Caniyev'in toprağa verilişinin yıl dönümünde öldürülen Salifov, Rusya'daki meyve hali piyasasını elinde bulunduran suç örgütü lideri olarak biliniyordu.

423 MAFYA GRUBU VAR

Rus, Gürcü, Azeri kökenli suç örgütü üyelerinin son zamanlarda Türkiye'yi tercih etmesi, Rusya’nın aldığı sert tedbirlere bağlanıyor. Rusya basınında yer alan haberlere göre ülkede 423 mafya gurubu bulunuyor. Gürcüler 242, Ruslar 51, Ermeniler 30, Azerbaycan Türkleri ise 16 mafya yapılanmasıyla ön plana çıkıyor.

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