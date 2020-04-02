İstanbul’da corona cezası 1 milyon lirayı geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, corona virüsü salgını denetimleriyle ilgili, yapılan çalışmalarda, bin 674 kişiye işlem yaptı. Kapalı olması gereken iş yerlerini açan, 75 iş yeri mühürlenirken, mekan sahiplerine de para cezası kesildi. Yasaklara uymayan 26 sürücünün aracı ise polis ekiplerince trafikten men edildi.

1 MİLYON 110 BİN 571 TL

Sahillerde, parklarda, mekanlarda, toplu taşıma araçlarında denetim yapan ekiplerin 28 Mart ve 4 Nisan'da yaptığı çalışmalarda 1 milyon 110 bin 571 lira para cezası kesildi.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞARAK SÜRECEK

Sokaktaki vatandaşları anonslarla uyararak “Evde kalmak sizin ve sevdiklerinin için daha güvenlidir” çağrısı yapan ekiplerin, crona salgını ile ilgili kurallara uymayanlara yönelik çalışmalarının yoğunlaşarak süreceği belirtildi.