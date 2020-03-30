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İstanbul’da corona denetimi kuyruğu!

İstanbul'un giriş ve çıkışında başlatılan corona virüsü denetimleri sebebiyle kilometrelerce kuyruk oluştu. Denetimler kapsamında kimlik kontrolleri yapılan yolcuların ateşleri ölçülürken, 65 yaş ve üstü yolculara da cezai işlem uygulanıyor.

Tugay SADAY
21:28 -
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İstanbul’da corona denetimi kuyruğu!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kararları uygulamak için harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 11 noktada denetim başlatmıştı.

Kişisel tedbirlerini alan ekipler araçları tek tek durdurdu. Araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapılırken, ateşleri de ölçüldü. Araç içinde bulunan 65 yaş ve üstü yolcular da Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

KAÇAK YOLCULARA DA DİKKAT EDİLDİ

Ayrıca ekipler TEM Otoyolu’ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgelerini kontrol ederken, kaçak yolcu taşınmasını engellemek için de TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını incelendi.

KUYRUK OLUŞTU

Ekiplerin yaptığı uygulama sebebiyle İstanbul'un birçok noktasından uzun araç kuyrukları meydana geldi. Saatlerce trafikte olduğunu söyleyen sürücüler, uygulamalarda daha ekibin çalışmasını istediklerini belirtti.

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