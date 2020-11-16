İstanbul’da corona nedeniyle kesilen ceza tutarı belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüsü ile mücadele kapsamında kentte 22 Ağustos'tan itibaren 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ifade etti.

“ÖNLEMLERE UYARAK YENECEĞİZ”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

“İstanbul'da 22 Ağustos'tan beri Sağlık İçin Hepimiz İçin 3.231.511 denetim yapıldı. 6.821 idari, 5.230 adli işlem yapıldı. 20.509.262 ₺ ceza kesildi. Koronavirüs'ü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz! Tedbirlere Direnmeyi Bırak, Sağlığına Bak!” dedi.

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