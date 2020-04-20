İstanbul’da corona virüsü fırsatçılarına operasyon!

Corona virüsü salgını sebebiyle, fırsatçılara yönelik polis ekiplerince 3 adrese operasyon düzenlendi. Sultanbeyli’de düzenlenen ilk operasyon, polis ekiplerinin bir tekstil atölyesinde, izinsiz ve belgesiz olarak koruyucu tulum üretildiği ihbarı üzerine gerçekleştirildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri elde edilen bilgi üzerine Hasanpaşa Mahallesi’ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Baskında tekstil atölyesindeki işçilerin, koruyucu tulum ürettikleri belirlendi. Yapılan aramalarda 675 kullanıma hazır koruyucu tulum ele geçirildi. Operasyon düzenlenen iş yeri adrese çağırılan belediye ekiplerince kapatılarak mühürlendi.

15 BİN 400 MASKE

Polisin operasyon düzenlediği diğer adresler ise Ataşehir’deki iki tekstil atölyesi oldu. Elde edilen bilgiler ışığında Kayışdağı ve Mevlana Mahallesi’ndeki adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, kaçak olarak üretilen toplam 15 bin 400 maske ele geçirdi.

7 KİŞİYE SOSYAL MESAFE CEZASI

Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği anlaşılan 2 iş yeri belediye ekiplerince mühürlenirken, tekstil atölyelerinde sosyal mesafeyi korumayan 7 kişiye de 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine göre idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.

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