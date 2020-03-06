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İstanbul’da Corona virüsü paniği! Bakan Koca’dan açıklama geldi

İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bir hastada Corona virüsü görüldüğü iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddiayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

23:20 -
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İstanbul’da Corona virüsü paniği! Bakan Koca’dan açıklama geldi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde, doktorların bir hastada Corona virüsü tespit ettiği ileri sürüldü.

“YENİ KORONAVİRÜS DEĞİL”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konulan tanının yeni Corona virüsü olmadığını duyurdu. Koca, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

*Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir.

*Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle.

 

istanbul Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya
Son güncelleme: 23:23 06.03.2020
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