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İstanbul’da coronaya karşı online nikah

İstanbul'da corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftler için online nikah uygulaması başladı.

12:54 -
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Ümraniye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine vatandaşların girmesine izin vermezken, bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı.

Nikah için gelen çiftler ve şahitler salona alınırken, yakınları görevliler tarafından salonun dışında tutuldu.

Bu sırada heyecanlı bekleyişini sürdüren aileler ise cep telefonlarından Ümraniye Belediyesi’nin web sayfasına girerek nikah anını canlı izledi. (İHA)

 

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Son güncelleme: 13:08 19.03.2020
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