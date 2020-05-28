İstanbul’da cuma namazı için olağanüstü önlemler

Corona virüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan beri kapalı olan camiler, yarın cuma namazıyla ibadete açılıyor. İstanbul Valiliği şehirdeki 3 bin 457 cami ve mescitten 1923’ünde ve 264 mekânda cuma namazı kılınabileceğini açıkladı.

Adalar, Beşiktaş, Fatih, Güngören, Kartal, Şile, Sultanbeyli, Sultangazi, Üsküdar ve Tuzla ilçelerinde cami ve mescitlerin dışında herhangi bir mekan cuma namazı kılınması için belirlenmedi.

Diğer ilçelerde pazar yerinden tenis kortuna, sürücü aday sahasından düğün salonu bahçesine, basket sahasından otoparka, stadyumdan mahalle meydanına kadar çeşitli ebat ve özellikleri sahip yerler Cuma Namazı Kılınacak Mekanlar Listesi’ne alındı.

Arnavutköy: Boğazköy Merkez Camii yanındaki halı saha

Ataşehir: Yeni Sahra Futbol Stadı, Örnek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Küçükbakkalköy Pazar Yeri

Avcılar: Ambarlı Kapalı Semt Pazarı, Maraton Halı Sahaları, Avcılar Park önündeki boş alan, İBB Denizköşkler Davet Salonu’un otoparkı, Futbol Okulu sahası, Firuzköy İlkokulu önündeki park alanı, Firuzköy Kapalı Semt Pazarı, Gümüşpala Kapalı Semt Pazarı, Olimpk Halı Sahaları, Kemalpaşa Spor Kulubü Sahaları, İBB İspark Otopark Alanı, Tahtakale Kent Park Halı Saha, Yeşilkent Kapalı Semt Pazarı

Bağcılar: Kirazlı Metro İstasyonu Otoparkı, Mahmutbey Stadyumu, Fevzi Çakmak Mahallesi, Güneşli Mahallesi Pazar Yeri

Bahçelievler: Hasan Doğan Kompleksi, Şirinevler Meydanı, Milli Egemenlik Parkı, Yıldırım Beyazıt Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Pazar Yeri

Bakırköy: Fildamı Alanı, Salı Pazarı Yeri

Başakşehir: Ziya Gökalp Metrosu üstündeki park, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Toplanma Alanı, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yolları

Bayrampaşa: Kocatepe Mahallesi Belediye Stadı, Terazidere Mahallesi Belediye Stadı, Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı (İSPARK)

Beykoz: Gümüşsuyu Spor Halı Saha, Soğuksu Spor Halı Saha, Çubuklu Spor Halı Saha, Ortaçeşme Spor Halı Saha

Beylikdüzü: Dereağzı Mahallesi Su Ürünleri Hali, Barış Mahallesi Pazar Yeri, Adnan Kahveci Mahallesi Pazar Yeri, Kavaklı Stadyum

Çatalca: Akalan Mahallesi Futbol Sahası, Binkılıç Mahallesi Futbol Sahası, Çakıl Mahallesi Futbol Sahası, Çanakça Mahallesi Pazar Yeri Çiftlikköy Mahallesi Futbol Sahası, Hallaçlı Mahallesi Köy Meydanı, İhsaniye Mahallesi Camii Düğün Salonu Bahçesi, Kabakça Mahallesi Pazar Yeri, Kestanelik Mahallesi, Köy Meydanı, Ovayenice Mahallesi Futbol Sahası, Örencik Mahallesi Pazar Yeri, Yazlıkköy Mahallesi Pazar Yeri

Çekmeköy: Alemdağ Mahallesi 7 Tepe Spor Tesisleri, Ekşioğlu Mahallesi Sürücü Aday Sahası, Ömerli Mahallesi Futbol Sahası, Reşadiye Mahallesi Futbol Sahası

Esenler: 15 Temmuz Parkı, Dörtyol Meydanı, Fatih Mahallesi Kapalı Caddesi, Bölge Parkı, Kemer Stadyumu, Köyiçi Pazar Yeri, Deprem Parkı, Şehit Dündar Caddesi

Esenyurt: Turgut Özal Stadyumu

Eyüpsultan: Ülker Halı Saha, Asım Yıldız Parkı, Miraç Parkı Basket Sahası, Rami Açık Otoparkı, Rami Açık Oto Pazarı, Bir Nefes Sosyal Tesisleri Silahtarağa Pazar Yeri, Başmakçı Sanayi Otopark Çatı Katı, Alibeyköy Yeşil Pınar Bölge Parkı

Gaziosmanpaşa: Karadeniz Spor Kulübü Tesisleri, Albayrak Spor Tesisleri, Sedat Balkanlı Spor Tesisleri, 500 Evler Spor Tesisleri, Küçükköy Spor Halı Saha Tesisleri

Kadıköy: Fikirtepe Dumlupınar Spor Tesisleri

Kağıthane: Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri, Nurtepe Semt Pazarı, Sanayi Mahallesi Mehdi Sancak Spor Tesisleri, Seyrantepe Semt Pazarı, Talatpaşa Abide-İ Hürriyet Spor Tesisleri, Yahya Kemal Spor Salonu

Küçükçekmece: Tevfikbey Daimi Halk Pazarı, Sefaköy İş Merkezi Terası, Yeşilova Esnaf Spor Kulübü

Maltepe: Kaymakamlık Binası yanı, Başıbüyük Stadı, Gülsuyu Stadı, İdealtepe Halı Saha, Zümrütevler Pazar Yeri

Pendik: Orhangazi Park Alanı, Dolayoba Spor Tesisleri, Pendikspor Stadyumu, Tuba Kız Kuran Kursu Bahçesi

Sancaktepe: Sancaktepe Belediyesi önü, 15 Temmuz Sancaktepe Şehir Stadyumu Açık Oto Parkı, Sarıgazi Stadyumu, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi Açık Otoparkı

Sarıyer: Sarıyer Spor Kulübü, Balıkçılar Meydanı, Şehit Polis Zekeriyya Yurdakul Parkı, Pınar Mahallesi Spor Kulübü Halı Sahası, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Halı Sahası, Ayazağa Spor Sahası, Forteks Restoran Bahçesi, Dallas Spor Tesisleri, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Tarık Akan Parkı, Aşık Veysel Parkı ve Halı Sahası, Şehit Topçu Ütğm. Uğur Taşçı Spor Tesisleri, Doğatepe Parkı, İstinye Tersane Alanı, Poligon Park Alanı, Kilyos Stadı, Kısırkaya Köyü Halı Sahası, Bora Otoparkı, Rumelikavağı Spor Kulübü Tesisleri Halı Sahası, Tarabya Spor Kulübü Sahası, Uskumruköy Spor Tesisi Tenis Kortu Sahası, Eyüp Odabaşı Sporcular Parkı, Zekeriyaköy Kurs Merkezi ve Seramik Atölyesi Avlusu

Silivri: Silivri Şehir Stadı, Semizkumlar Futbol Sahası, Gümüşyaka Pazar Yeri, Selimpaşa Mehmet Karasu Spor Tesisleri, Akören Futbol Sahası, Büyük Çavuşlu Pazar Yeri, Çanta Futbol Sahası, Çayırdere Pazar Yeri, Çeltik Pazar Yeri, Değirmenköy Futbol Sahası, Fener Futbol Sahası, Gazitepe Futbol Sahası, Kadıköy Meydanı, Kavaklı Futbol Sahası, Ortaköy Futbol Sahası, Silivri Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Öğretmen Evi Önü Tören ve Otopark Alanı

Şişli: Feriköy Spor Kulübü, Şişli Spor Kulübü

Ümraniye: Ümraniye Spor Tesisleri, Cengiz Topel Spor Tesisleri, Dudullu Spor Kulübü Tesisleri

Zeytinburnu: Merkezevler Meydanı, Merkezefendi Antreman Sahası, Topkapı Kültür Park İçi, 80. Yıl Cumhuriyet Parkı