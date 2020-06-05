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İstanbul’da cuma trafiği! Birçok noktada yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ye ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Merter D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi. 

17:08 -
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından vatandaşlar yollara düştü.

Haftalar sonra kısıtlamanın olmamasını fırsat bilen vatandaşlar mesai bitimine yakın İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56’ye ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu yaşandığı gözlemlendi.

TEM Otoyolu İstoç mevki’inde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM'de oluşan yoğun ise havadan drone ile görüntülendi. (DHA, İHA)

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Son güncelleme: 17:21 05.06.2020
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