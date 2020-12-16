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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Güncellenme: 08:07, 16/12/2020
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona özel tim polisleri de katıldı.

Operasyon kapsamında Küçükçekmece’de bulunan bir binanın ikinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaparak iki kişiyi gözaltına aldı.

Ardından farklı adreslere yapılan baskınlarda 16 kişi daha yakalanarak sağlık kontrolünden geçirildi ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Yayınlanma Tarihi:07:21,