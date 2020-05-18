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İstanbul’da dehşet anları! Ekmek dağıtanlara silahlı saldırı

Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncıyı silahla yaralayan şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı. Olay anları saniye saniye kameraya yansıdı.

21:36 -
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Olay, Bağlarbaşı Santral Sokak’ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli sokak içerisinde ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. ile tartışmaya başladı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada silahına davranan şüpheli, fırıncılara 5 el ateş etti. K. B. ve U. B. bacaklarından yaralanırken şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı.

Durumu gören mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerindeki kişilerin tartışması, saldırganın silahla ateş ettikten sonra bağırarak olay yerinden uzaklaşması görülüyor. DHA

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Son güncelleme: 21:43 18.05.2020
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