İstanbul’da dehşet anları: Kurşun yağdırdılar

Olay, saat 06:00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Yenikapı Kumsalı Sokağı’nda bulunan bir müzikholde yaşandı.

İddiaya göre, eğlence amacıyla müzikholde bulunan 3 şahıs, mekan sahipleriyle henüz bilinmeyen bir sebeple kavga ederek mekandan ayrıldı.

Bir süre sonra silahlarla geri dönen 3 şahıs ve mekan sahipleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Yaşanan çatışmada mekanı basan 3 şahıs silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kavgaya karışan mekan sahiplerini gözaltına aldı. (İHA)