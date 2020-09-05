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İstanbul’da dehşet anları: Kurşun yağdırdılar

İstanbul Fatih'te bir müzikholde mekan sahibiyle tartışan 3 kişi, mekandan ayrılarak silahlarla geri döndüler. Mekan sahipleriyle silahlı çatışmaya giren 3 şahıs yaralanarak hastaneye kaldırılırken mekan sahipleri gözaltına alındı.

08:07 -
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Olay, saat 06:00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Yenikapı Kumsalı Sokağı’nda bulunan bir müzikholde yaşandı.

İddiaya göre, eğlence amacıyla müzikholde bulunan 3 şahıs, mekan sahipleriyle henüz bilinmeyen bir sebeple kavga ederek mekandan ayrıldı.

FOTO: İHA / Yaşanan çatışmada mekanı basan 3 şahıs silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra silahlarla geri dönen 3 şahıs ve mekan sahipleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Yaşanan çatışmada mekanı basan 3 şahıs silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

FOTO: İHA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kavgaya karışan mekan sahiplerini gözaltına aldı. (İHA)

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Son güncelleme: 08:09 05.09.2020
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