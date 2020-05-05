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İstanbul’da kan donduran olay: Eşini öldürüp, intihar etti

İstanbul Kartal'da 4'ncü kattaki evinin penceresinden atlayan kişi hayatını kaybetti. Eve giren polis, intihar eden kişinin eşini evde ölü buldu.

12:48 -
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Olay saat 11.00 sıralarında Kartal’da meydana geldi. Sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lokman Of (75)’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı.

FOTO: DHA

Görgü tanıklarının yaşlı adamın 4. kattaki dairesinden aşağıya atlayarak intihar ettiği söylemesi üzerine ekipler daireye girerek inceleme yapmak istedi.

FOTO: DHA

Kapının kilitli olması üzerine çilingir yardımıyla dairenin kapısı açıldı. Ekipler intihar eden kişinin eşi Zekiye Of’un da evde cesedini buldu. (DHA)

Haber intihar istanbul Polis Sağlık
Son güncelleme: 13:06 05.05.2020
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