İstanbul’da dev operasyon: 209 gözaltı

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fizik takiplerin ardından ekipler bu sabah operasyon için düğmeye bastı. 539 polisten oluşan 253 ekip, 39 ilçede 656 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranan toplam 209 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (İHA)