İstanbul’da DHKP/C operasyonu: Turuncu listedeki terör örgütü üyesi yakalandı!

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yapılan çalışmalarda, 2 yıldır aranan 2 şüphelinin Kadıköy'de saklandığı belirlendi.

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon kararı alındı. TEM operasyon timi ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü eşliğinde akşam saatlerinde Kadıköy'deki adrese baskın düzenlendi.

İKİ ŞÜPHELİ

Operasyonda, hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Süleyman Gökten ile 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Özgür Yılmaz gözaltına alındı.

TURUNCU LİSTE

Yakalanan Özgür Yılmaz'ın avukat olduğu ve 1994'ten bu yana terör örgütü DHKP/C içerisinde yer aldığı belirtildi. Hakkında 6 arama kaydı olan ve 2 yıldır arandığı belirtilen şüphelinin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Terör arananlar” listesinde “Turuncu” kategoride yer aldığı belirtildi.