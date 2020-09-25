İstanbul’da dilenci operasyonu! Cevaplarıyla ‘pes’ dedirttiler

İstanbul Büyükşehir ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Taksim ve Karaköy´ün belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı.

Havanın kararmasıyla çöp kutularının kenarında, sokak aralarında ve metro çıkışlarında bekleyerek dilencilik yapan kişiler takibe alındı. Karaköy Rıhtım ve Şişhane metro çevresinde yapılan operasyonda aynı aileden 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

“KORONA YOK, SİZE GELİYOR BİZE GELMİYOR”

Çöp kenarında dilencilik yaparken yakalanan yabancı uyruklu kadının rahatlığı pes dedirtti. Gazetecilerin “Neden maske takmıyorsun?” sorusuna, “Korona yok, size geliyor bize gelmiyor” cevabını verdi.

“PARA DEĞİL EKMEK TOPLUYORUZ”

Para değil ekmek topladığını söyleyen şahsın çantasından ise para çıkmadı. Zabıta ekipleri, şahsın topladığı paraları üzerinde sakladığını dile getirdi. Kadın dilenci, “Bir günde ne kadar para kazanıyorsun?” sorusuna ise “Bir sürü para topluyorum” şeklinde yanıt verdi.

KAMERALARA GÜLDÜ, EL SALLADI

Yakalanan bir gencin ise ayağında ayakkabı olmadığı görüldü. Şahsın dilenmek için ayakkabısını sakladığı öğrenildi. Maske takmayan şahıs gazetecilerin “Neden maske takmıyorsun?” sorusuna ise `Koronavirüs yok, bana gelmedi´ diye cevap verdi. İş olmadığı için çalışmadığını anlatan dilencinin rahatlığı pes dedirtti, kameralara gülerek, öpücük atarak el salladı.

KADINLARDAN BİRİ 5 AYLIK HAMİLE

Kadın dilencilerden birinin ise 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Zabıta ekiplerini görünce ağlamaya başlayan kadın, çöpten ekmek topladığını söyledi. İnsanların duygularını suiistimal eden Suriye uyruklu 3´ü kadın 4 kişiye “Kabahatler Kanunu” kapsamında 187 lira idari para cezası uyguladı. Yaşları küçük olan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan dilenciler, Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği´ne götürüldü. (DHA)