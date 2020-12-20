İstanbul’da doğum günü eğlencesine polis baskını

Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Covid -19 denetimi yapan polis ekipleri, Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir gece kulübünde doğum günü partisi düzenlediği bilgisine ulaştı. Adrese giden ekipler, içeriye girdiklerinde, sosyal mesafe kurallarına dahi uyulmadığını belirledi.

165 BİN 360 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Yabancı uyruklu Sefa El Q. tarafından düzenlenen doğum günü organizasyonunda 52 kişinin bulunduğu öğrenildi. İçeridekilerin her birine “Umumu Hıfzıssıhha Kanununu” 282. Maddesi gereği 3 bin lira, toplamda ise 165 bin 360 lira idari para cezası kesildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Nargile tütünü ve içki ele geçirilen adresin yetkilileri Ferhat T., Abdullah S. ile eğlenceyi düzenleyen Safa El Q. hakkında tutanak tutulurken, iş yeri belediye ekiplerince mühürlendi.