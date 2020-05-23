Mayıs ayında ‘dolu ve kar’ sürprizi

İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili oldu. Yağmur sonrası ise bazı bölgelerde dolu sürprizi yaşandı.

81 ilin tamamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar ise Esenyurt’ta etkili olan dolu yağışı sırasında binaların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

ORDU’DA KAR

Ordu’da kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kabadüz ilçesinin 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Güneşli havanın keyfini çıkarmak için yaylalara çıkan vatandaşlar da kar yağışıyla birlikte sürpriz yaşadı. Mayıs ayı sonuna gelinirken yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

RİZE

Rize’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. İkizdere ilçesine bağlı Petran Yaylası ile Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası beyaza büründü. Yaylalarda hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü.

SİVAS

Sivas’ta hava sıcaklığındaki ani düşüşün ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine 20 kilometre mesafede, çam ormanları arasındaki Eğriçimen Yaylası’na kar yağdı.