İstanbul’da e-duruşma dönemi başladı

Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma sistemi Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde de hayata geçirildi.

Anadolu Adliyesi'ndeki ilk e-duruşma ise bugün Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde ‘ayıplı mal' konusundaki davaya ilişkin görüldü.

AVUKATLAR CEP TELEFONUNDAN DURUŞMAYA KATILABİLECEK

E-duruşma sistemine ilişkin açıklama yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, “E-duruşmanın temel amacı yargılamayı hızlandırmak, yargılama süreçlerini kısaltmak, avukatlarımızın duruşmalara katılmalarına mani olacak durumlarda bulundukları yerlerde avukat portalı ve celse uygulamaları ile bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazlardan duruşmaya iştirakini sağlamak. Bu çerçevede de bizim adliyemizde 7 adet tüketici mahkemesinin duruşma salonunda gerekli altyapı oluşturuldu. Bugün 5 adet tüketici mahkememizde de az önce e-duruşma ile duruşmaya iştirak etmek suretiyle uygulama hayata geçirilmiş oldu” dedi.

KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Yargılamanın hızlanmasının amaçlandığını söyleyen Seçgin, “Bundan sonraki süreçte hukuk yargılaması kapsamında tüm hukuk mahkemelerimizde öncelikli olarak avukatların daha sonra aşama aşama bilirkişi, uzman ve tanıkların da e-duruşma uygulamasından mahkemeye bizzat gelmeksizin, bulundukları yerlerden duruşmaya iştirakini sağlamak şeklinde uygulamamız kapsamı genişlemek suretiyle devam edecek” ifadelerini kullandı.

E-DURUŞMA SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Mahkemelere her yerden bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanma imkanı sunan e-duruşma talebini avukatlar ise UYAP aracılığı ile gönderecek. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinin ardından avukatların elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılacak. Avukatların bilgileri ve fotoğrafının mahkeme tarafından UYAP üzerinden teyit edilmesinin ardından mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile birlikte e-duruşma başlayacak.

İSTANBUL'DA 42 TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE BAŞLADI

Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma sistemi bu hafta itibariyle Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerinde yer alan 42 Tüketici Mahkemesinde uygulamaya başladı.