İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Güncel elektrik kesintisi listesi…

Vatandaşlar yaşadıkları mahallede elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. BEDAŞ, kesinti yapılacak ilçeleri yayınladı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ elektrik kesintisi listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 2 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.MASLAK YOKUŞU,AHMET ÇELEBİ,AMCAZADE HÜSEYİNPAŞA,BABA HAYDAR,BABA HAYDAR CAMİİ,BABA HAYDAR KUYUSU,BABA HAYDAR ÇEŞMESİ,BABAHAYDAR MEKTEBİ,BALCI YOKUŞU,GÜLSUYU,HANIMOĞLU YAŞAR,MAGRİBİ,MUSTAFA RAKIM,NAZIRAĞA YOKUŞU,NAZPERVER,SELAHİ MEHMETBEY,SELAHİ ÇIKMAZI,ZALPAŞA,ÖVGÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251791)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1025. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253940)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 935.,KEMER,ÇAĞLAYAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254636)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 24.,ORDU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256602)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257436)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2240.,2241.,2242.,F sk / UĞUR MUMCU mah 2240.,2241.,2242.,H sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256525)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 45.,AKDENİZ sk / NAMIK KEMAL mah 41.,41/1.,AKDENİZ,MOSTAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256552)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKKAYA,ALTAN,CUMHURİYET BİLİNMEYEN,DOĞRU,DUMAN,DURGUN,FERAH,KANLICA,OKUL ALTI,TABYA,YENİ YOL sk 09:00-16:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258921)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALKAN,DERE OTU,EĞİTMEN ÇIKMAZI,KANLICA,OKUL ALTI,ON KASIM,YENİ YOL sk 09:00-16:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258923)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL,ARABAYOLU,BEYAZ LALE,KİREÇBURNU CAMİ,ÖZDENİZ sk / TARABYA mah ACAR KUBİLAY,ARABAYOLU,TAFLAN,TURUNÇ,YAYCIK ÇIKMAZI,YAYLA,ÖZ NEŞE,ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258929)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR,AZİM ÇIKMAZI,BULUT ÇIKMAZI,DİREKLİ,HACI ALİ PAŞA,HEKİM,MEHMET EFENDİ,MÜHENDİS HÜSEYİN,RAİF BEY,YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL,ÇAM YOLU sk / TARABYA mah ÇAM YOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258932)