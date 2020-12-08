İstanbul’da eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, Ümraniye ve Maltepe’de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

3 KATLI BİNAYA BASKIN

Baskın yapılan adreslerden biri de Yukarı Dudullu Mahallesi Kısmet Sokak’da bulunan 3 katlı bina oldu. Saat 06:00 sıralarında binaya gelen ekipler, daha önceden belirlenen adrese baskın düzenledi. Binada arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. (DHA)