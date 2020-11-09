İstanbul’da esnek mesai uygulaması sanayide başladı

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüsle mücadele kapsamında ‘Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00’de mesaiye başlaması kararı alındı. Kararın ardından işçiler, virüs tedbirleri kapsamında erken saatte işe başladı.

PANDEMİ HERKESİN PROBLEMİ

Virüsün tüm toplumun problemi olduğunu belirten fabrika sahibi Cem Baybör şunları söyledi:

* Valilik açıklama yaptı, ‘sabah 07.00'da başlayın’ diye, biz de kurallara uyduk. 07.00'da başladık çalışmaya. Böyle bir kural varsa, yasa varsa herkes uyacak. Pandemi herkesin problemi.

* Normalde işe giriş saati, çıkış saati hep aynı olduğundan pandemiden dolayı sıkıntı yaşanıyordu. O yüzden 07.00'ye alınan saatler çok mantıklı oldu. Herkes aynı saatte işe gelmiyor, aynı saatte çıkmıyor” diye konuştu. (İHA)