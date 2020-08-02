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İstanbul’da feci kaza: 18 yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

22:10 -
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Kaza saat 20:00 sıralarında Ortaköy Mahallesi köy yolunda yaşandı. İddialara göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZYK 29 plakalı otomobil karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpışarak zincirleme trafik kazasına neden oldu.

FOTO: DHA

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4’ü çocuk 18 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Silivri ve Beylikdüzü’ndeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Çekici yardımıyla kazaya karışan otomobiller kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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Son güncelleme: 22:24 02.08.2020
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