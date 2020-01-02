Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da feci ölüm: 50 metre sürüklendi

İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen sürücünün yönetimindeki otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

08:17 -
Haberler Gündem
İstanbul’da feci ölüm: 50 metre sürüklendi

Beşiktaş Caddesi’nde kırmızı ışıktan geçerek trafik kuralı ihlali yaptığı ileri sürülen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye Rabia Coşkun (57) isimli kadına çarptı.

FOTO: AA

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 50 metre minibüsün altında sürüklenen kadın feci şekilde can verdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

FOTO: İHA

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Rabia Coşkun’un, olay yerine yaklaşık 100 metre mesafedeki Milli Saraylar’da temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. (İHA)

 

Beşiktaş Haber istanbul Kadın Ölüm otomobil Polis Sağlık trafik
Son güncelleme: 08:27 02.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more