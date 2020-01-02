İstanbul’da feci ölüm: 50 metre sürüklendi

Beşiktaş Caddesi’nde kırmızı ışıktan geçerek trafik kuralı ihlali yaptığı ileri sürülen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye Rabia Coşkun (57) isimli kadına çarptı.
50 METRE SÜRÜKLENDİ
Yaklaşık 50 metre minibüsün altında sürüklenen kadın feci şekilde can verdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, morga kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Rabia Coşkun’un, olay yerine yaklaşık 100 metre mesafedeki Milli Saraylar’da temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. (İHA)