İstanbul’da feci ölüm kamerada

Kaza, Şirinevler D-100 yan yolda perşembe günü meydana geldi.

Yolda hızlı şekilde ilerlediği ileri sürülen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Özgür Burgu (34)’ya çarptı.

Minibüs durağında çaycılık yapan Burgu, çarpmanın etkisiyle kaldırma savrularak, başını demir dubalara çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Burgu’yu hastaneye kaldırdı. İki çocuk babası olan ve bir çocuğunun down sendromlu olduğu öğrenilen Burgu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.

Görgü tanıklarından Asım Sekmen “Ben olayı sonradan gördüm ve çok üzüldüm. Muhtemelen motosikleti kullanan hızlıydı. Ölmüş duyduk, çok üzüldük” diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı arkadan gelen araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Özgür Burgu’dan geriye sosyal medyada çocukları ile paylaştığı videolar kaldı. (DHA)