İstanbul’da fırtına ve şiddetli yağış! Evleri su bastı, ağaç devrildi

Şiddetli yağış nedeniyle Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Şehit İhsan Yıldız İmam Hatip Ortaokulu’nun bodrum katındaki rögar taştı.

Okul yönetimi durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. Okulun zemin katı sularla doldu. Su seviyesi yaklaşık 10-12 santimetreyi buldu.

Oluşan su baskını nedeniyle okulda sık sık elektrikler kesildi. Okul yönetimi rögarın taşması nedeniyle öğrencileri okuldan tahliye etti. Derslere ara verildi. Okulda görevli öğretmenler çizmelerini giyerek suları tahliye etmeye çalıştı. İSKİ vidanjörünün okula gelip çalışma yapması bekleniyor.

SULTANGAZİ’DE EVLERİ SU BASTI

Sultangazi’de geceden beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Eşyaları kullanılmaz hale gelen aileler her şiddetli yağışta evlerinin bu hale gelmesine isyan etti.

İstanbul'da dün gece başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Sultangazi'de iddiaya göre su havzası olan bölgedeki evlerin bodrum katlarını su bastı. Birçok evin zarar gördüğü su baskınları sebebiyle aileler mağdur oldu.

Evlerine dolan su sebebiyle eşyaları kullanılamaz hale gelen aileler, her şiddetli yağmurda evlerini su bastığını söyledi. Su basan evlerden belediye ekipleri vidanjör ile su tahliyesi yaptı.

Her şiddetli yağmurda evini su bastığını söyleyen Muhsine Dilaver, sürekli eşya almanın çok masraflı olduğunu belirtti.

“ÇOK MASRAF OLUYOR, ÇOK ZORLUYOR”

Dilaver, şunları söyledi:

* Önce lağım suyu sonra arkayı su basıyor. Evin duvar altından oradan, buradan geliyor. Sonra evdeki eşyalar gidiyor.

* Çocukları akrabalara, komşulara gönderiyoruz. Biz de bir yere bırakıp gidemiyoruz.

* Su çoğalmasa gideriz bir yerde bekleriz ama su gittikçe çoğalıyor.

* Yükseklere çıkarttığımız eşyaların üzerine çıkacak neredeyse.

* Çok masraf oluyor, çok zor oluyor. Biz de kalabalık aileyiz. Hastamız var, çocuklar var.

* Ben de hamileyim çok zorlanıyoruz. Zaten lağım suyudur neyle yıkayacağız.

“KİMİN EVİNE GİTSEK HEPSİ PERİŞAN”

Komşularına yardım ettiklerini ancak ellerinden fazla bir şey gelmediğini ifade eden Fatma Emsalsiz, şöyle konuştu:

* Bölgedeki bütün bodrum katlar böyle. Kimin evine gitsek hepsi perişan.

* 4-5 senedir insanlar perişan olmuş. Biz komşuları olarak görevimizi yapıyoruz ama elimizden gelen bu kadar ancak. Ama olan bu değişen bir şey yok.

* İnsanlar perişan oluyor yazık. Geceden beri bu haldeler. Sadece bu aile değil çok var.

FATİH’TE YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul’da etkili olan fırtınayla Fatih Kızılelma caddesinde ağaç devrildi. Devrilen ağaç iki araca zarar verdi. İtfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

ŞİŞLİ’DE DE YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ

Rüzgarın etkisiyle saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir ağaç yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

ÜMRANİYE’DE EVİ SU BASTI

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi’nde yoğun yağış nedeniyle bir evin içerisinde ve bahçesinde su baskını meydana geldi. Evi basan su nedeniyle eşyalar zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ümraniye Belediyesine bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri evdeki suyu tahliye etti. Ev sakinleri ise bahçeleri tamamen su içerisinde kaldığı için evin içerisinde bekledi.

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Kadıköy Osmanağa Mahallesi’nde fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Ağacın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde hasar meydana geldi. Ağacın kaldırılmasının ardından yol açıldı.

FIRTINA ÇATIYI UÇURDU

Silivri’de fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde 3 katlı binanın çatısı bahçeye uçtu. Haber verilmesi üzerine olay itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çatı olay yerinden kaldırılırken, tehlike arz eden parçalar da toplandı.

ARNAVUTKÖY’DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ!

İstanbul’da etkili olan fırtınayla Sevban Mehmet caddesi’nde bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı. DHA-İHA