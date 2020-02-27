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İstanbul’da gece vapur seferleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs, otobüs ve metronun ardından deniz ulaşımında da gece hizmeti vermeye başlıyor. İlk sefer, 28 Şubat gecesi yapılacak. Gece vapurlarında çift bilet tarfesi uygulanacak.

Sözcü İstanbul
17:46 -
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İstanbul’da gece vapur seferleri başlıyor

İBB'ye bağlı Şehir Hatları vapurları, Cuma ve Cumartesi geceleri, dört iskeleden iki yaka arasında yolcu taşımaya başlıyor. İlk gece seferin, 28 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden yapılacak gece seferleri ve saatleri şöyle planlandı:

*Cuma gecesi Kadıköy'den 01.30, 02.35, 03.45 ve 04.55'te kalkacak vapurlar Karaköy ve Beşiktaş'a gidecek.

*Cuma gecesi Karaköy'den 01.50,02.55, 04.05 ve 05.15'te kalkacak vapurlar Beşiktaş ve Kadıköy'e gidecek.

*Cuma gecesi Beşiktaş'tan 00.00, 00.15, 00.30, 00.45, 01.00, 01.30,02.00, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.20 ve 06.30'da kalkacak vapurlar Üsküdar'a gidecek.

*Cumartesi gecesi Beşiktaş-Üsküdar arasındaki seferler 00.00'da başlayacak ve 15 dakikada bir karşılıklı yapılacak.

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