İstanbul’da gece yarısı korkunç olay!

Ahmet Yesevi mahallesinde 4 katlı bir binanın giriş katında oturan Lale Bayram’a gün içinde ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Saat 00.30 sıralarında polis ile birlikte eve gelen Lale Bayram’ın yakınları kapının kilitli olması nedeniyle adrese çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla daireye giren polis ve Bayram’ın yakınları genç kadını evin banyosunda ölmüş olarak buldu.

Olay yeri inceleme ekipleri evde 2 saat incelemelerde bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen Lale Bayram’ın cansız bedeni, Kartal’daki Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİNDEN YENİ BOŞANMIŞ

Polis, Lale Bayram ile ilgili yakınlarından bilgi aldı. 1 çocuk annesi olduğu ve eşinden yeni boşandığı öğrenilen Bayram’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA