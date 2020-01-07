İstanbul’da geçen yıl aranan 1692 kişi yakalandı

İstanbul’da geçen yıl, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlarla ve ifadeleri alınmak için aranan 1692 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube ile Aranan Şahıslar büro amirliklerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalananlar arasında 160 kişinin cinayet, 285 kişinin gasp, 479 kişinin hırsızlık, 138 kişinin cinsel istismar-ırza geçme suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 45 YIL HAPİS CEZASI VAR

2019 yılında en fazla hapis cezasıyla aranırken yakalanan kişi ise 45 yıl hapis cezasıyla Şerafettin Cantürk oldu.

1994 yılında kimliği belirsiz kişilerce öldürülen yeraltı dünyasının ünlü ismi, ‘Kürt Baba’ lakaplı Behçet Cantürk'ün yeğeni olan Şerafettin Cantürk, Büyükçekmece’de bir villaya düzenlenen operasyonla yakalandı. 2000’de adam öldürme suçundan 35 yıl hapis cezası bulunan Cantürk, 2010’da şartlı salıverme yasasıyla serbest kalmıştı. 2013’te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası alan yeğen Cantürk hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. (DHA)

2019 YILINDA YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN ALDIKLARI CEZALAR

– 3 yıla kadar hapis cezası ve ifade için aranan: 63 kişi

– 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan: 1022 kişi

– 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan: 444 kişi

– 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan: 138 kişi

– 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile aranan: 24 kişi

– 30 yılda ve üzeri hapis cezası ile aranan: 1 kişi