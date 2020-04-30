İstanbul’da gizemli uğultu sesi yeniden duyuldu! Uğultu sesi nedir? Uğultu sesi neden oluşur?

İstanbul'un birçok farklı semtinden duyulduğu iddia edilen uğultu sesinin sebebi merak ediliyor. Dün akşam saatlerinde sosyal medya mesajları ile gündeme gelen uğultu sesinin neden olabileceği araştırılıyor. Bazı depremler öncesi duyulan uğultu sesinin tekrar duyulması ile deprem korkusu yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da deprem olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte detaylar…

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Öncelikle belirtmek gerekir ki İstanbul'da dün deprem meydana gelmedi. Kandilli veya AFAD verilerine göre İstanbul'da gerçekleşmiş veya İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana gelmedi.

UĞULTU SESİ NEDEN OLUR?

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sırasında uğultu sesinin olabileceğini söyledi. Görür; ““Deprem odağından çıkan sismik dalgaların yer kabuğunun içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle ses ve uğultular meydana gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

KORGO UÇAĞI MIYDI?

Sosyal medyada yayılan bir iddia da duyulan uğultu sesinin kargo uçağından olabileceği yönündeydi. Normalden daha alçak uçan Antonov An-12 tipi devasa kargo uçağının da uğultu sesine sebep olabileceiği iddia edildi.