İstanbul’da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı

Rus NTV televizyonunda yayınlanan Tsentralnoye Televideniye programının metin yazarı Aleksey Petruşko, kameraman İvan Malışkin ve rehberleri Aytac Carçıyeva İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan gazetecilerin İHA ve SİHA’ları üreten bir savunma firması binası çevresinde çekim yaptıkları için gözaltına alındıkları öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Şubesi talimatıyla gözaltına alınan iki Rus gazeteci ile tercüman üç günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı.