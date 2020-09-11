İstanbul’da günlük yolcu sayısı 3 milyonu geçti

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. Kararın ardından gözler İstanbul’a döndü.

Bazı hatlarda otobüs ve minibüslere ayakta dahi binmek imkansız… Veriler kararın uygulanmasındaki zorluğu gözler önüne serdi.

İstanbul İstatistik Ofisi’nin açıkladığı ulaşım verilerine göre İstanbul’da ağustos ayı sonu itibarıyla toplu taşımada yolculuk sayısı yüzde 5,7 arttı.

Günlük yolcu sayısı 3 milyon 700 bini geçti. En yoğun trafik hafta içinde 15.00-17.00, hafta sonunda ise 15.00-18.00 saatleri arasında yaşandı.

“ÇÖZÜM: MESAİ DÜZENLEMESİ”

Alınan kararın nasıl uygulanacağı merak konusu olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi” dedi.

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