İstanbul’da hangi yollar kapalı? Ayasofya’da ilk namaz sebebiyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar…

İstanbul'da Ayasofya’nın ibadete açılması nedeniyle birçok yol kapalı olacak. Trafiğe kapatılacak yolların alternatif güzergahları belirlendi. İstanbul'da yolculuk yapacak olan vatandaşlarımız hangi yolların trafiğe kapalı olduğunu merak ediyor. İşte bugün kapalı olacak yollar…

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ SEBEBİYLE KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve tarihi yarımadaya bağlanan yollar araç trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil – Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergâhları kullanılabilecek.