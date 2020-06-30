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İstanbul’da hareketli dakikalar: Araç yandı, cadde kapatıldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir otomobil alev alev yandı. İmrahor Caddesi iki yönde trafiğe kapatılırken yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

12:38 -
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Halıcıoğlu Karaağaç Caddesi’nde giden otomobilden halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü ve yanındaki yakınları otomobilden hızlıca indi. Yangına ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpüyle köpük sıkarak müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği çift yönlü kapatarak önlem aldı.

FOTO: DHA

Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

FOTO: DHA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil tamamen hurdaya döndü. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan yol daha sonra açılarak normale döndü. (DHA)

 

istanbul otomobil yangın
Son güncelleme: 13:03 30.06.2020
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