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İstanbul’da hareketli dakikalar: “Çantamda bomba var”

İstanbul Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu.

14:16 -
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İstanbul’da hareketli dakikalar: “Çantamda bomba var”

Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi.

FOTO: DHA

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

FOTO: DHA

Polisin bu kişiyi ikna çalışmaları sürüyor. (DHA) 

Bakırköy bomba istanbul Polis
Son güncelleme: 14:22 25.04.2020
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