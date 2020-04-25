İstanbul’da hareketli dakikalar: “Çantamda bomba var”

Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi.. FOTO: DHA. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.. FOTO: DHA. Polisin bu kişiyi ikna çalışmaları sürüyor. (DHA) . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-hareketli-dakikalar-cantamda-bomba-var-5773899","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-hareketli-dakikalar-cantamda-bomba-var-5773899","pageType":"yazi","pageIdentifier":5773899,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130stanbul&#8217;da hareketli dakikalar: &#8220;u00c7antamda bomba var&#8221;"});aip('newsArticle', {"identifier":5773899,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-hareketli-dakikalar-cantamda-bomba-var-5773899/","headline":"u0130stanbul&#8217;da hareketli dakikalar: &#8220;u00c7antamda bomba var&#8221;","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Bak\\u0131rk\\u00f6y","bomba","istanbul","Polis"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/25/iecrop/detay-kopya-6_16_9_1587813538.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":"2020-04-25 14:16:10","datePublished":"2020-04-25 14:16:10","dateModified":"2020-04-25 14:22:56","info":"{"seo_news":"false"}"});